Акции первого и второго "Северных потоков" могут арестовать, - СМИ
Об этом пишет российское издание "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник в отрасли.
Отмечается, что ограничительные меры могут касаться акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые, по данным собеседника издания, уже заморозили.
Сейчас официального подтверждения информации об аресте акций проектных компаний еще не было. В пресс-службе "Газпрома" отметили, что занимаются выяснением этого вопроса, а представители "Нафтогаза" и Nord Stream 2 еще не комментировали ситуацию.
Отметим, что 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в зарубежных судах во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Работа происходит в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании в рамках ст. 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогаза", в том числе за уже уплаченные объемы. После этого "Газпром" объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной о транзите.
- Правление "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде.
- Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" за три месяца неисполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд увеличился почти на $50 млн.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута