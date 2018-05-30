Акции первого и второго "Северных потоков" могут арестовать, - СМИ

30 мая, 2018, 13:46

Арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"

Об этом пишет российское издание "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник в отрасли.

Отмечается, что ограничительные меры могут касаться акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые, по данным собеседника издания, уже заморозили.

Сейчас официального подтверждения информации об аресте акций проектных компаний еще не было. В пресс-службе "Газпрома" отметили, что занимаются выяснением этого вопроса, а представители "Нафтогаза" и Nord Stream 2 еще не комментировали ситуацию.

Отметим, что 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в зарубежных судах во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Работа происходит в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании в рамках ст. 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.