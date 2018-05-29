Жителям оккупированных территорий запретили въезд в Россию с 1 июня, - разведка
29 мая, 2018, 14:49
Из-за проведения в России Чемпионата мира по футболу жителям временно оккупированных территорий запретили въезд в Ростовскую область
Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.
В связи с проведением на территории РФ Чемпионата мира по футболу российское руководство запретило с 1 июня местному населению оккупированных территорий въезд на территорию Ростовской области.
В сообщении говорится, что такое решение приняли, учитывая сложную криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и "угрозу распространения преступности на территорию России", сообщает разведка.
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