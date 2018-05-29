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Заинтересованность Германии экономикой Украины растет, - Штайнмайер


фото: president.gov.ua
Экономическая заинтересованность Германии Украиной в последние годы значительно возросла

Об этом на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Еспресо.TV.

"Намного возросла заинтересованность немецкой экономики в Украине. Более 1 тыс. немецких фирм активно действуют в Украине, много других интересуются Украиной - экономическими возможностями, которые существуют в Украине. На своем посту я хотел бы не только отметить эту динамику, но и поддерживать и укреплять", - сказал Штайнмайер.

Президент Германии отметил, что в этом году пройдет 3-й немецко-украинский экономический форум и вспомнил о создании совместной торгово-промышленной палаты.

"Торговля между нашими двумя странами растет. В 2016 году наконец-то после 2016 года была основана немецко-украинская торгово-промышленная палата, в этом году растут наши экономические отношения, состоится 3-й немецко-украинский экономический форум, на этот раз уже в Берлине", - добавил Штайнмайер.

 
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