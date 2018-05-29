В Венесуэле перевернулся грузовик, погибли 11 человек
29 мая, 2018, 08:34
28 мая в венесуэльском штате Мерида перевернулся грузовик, в результате чего 11 человек погибли, 16 получение ранения
Об этом сообщает El Nacional.
"Авария произошла около 6 часов утра, на месте происшествия погибло шесть человек, остальные пять скончались в больнице", - говорится в сообщении.
В грузовике находилось около 40 человек. Состояние некоторых из них оценивают как тяжелое.
Причины происшествия сейчас устанавливают. По предварительным данным, грузовик во время движения занесло, после чего она перевернулась и упала в овраг.
#AccidenteVial Volcamiento de Camión con aprox 40 personas a bordo, en Sector Los Azules Mcpio Sucre #Mérida hasta los momentos 11 fallecidos y 16 lesionados, varios de ellos graves trasladados al IHULA. Autoridades en labores de rescate. pic.twitter.com/LLgme4Xy3Q— Emergencias171Merida (@Merida171) 28 мая 2018 г.
- Напомним, на Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли 6 человек
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