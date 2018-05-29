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В Венесуэле перевернулся грузовик, погибли 11 человек


фото: Mérida171
28 мая в венесуэльском штате Мерида перевернулся грузовик, в результате чего 11 человек погибли, 16 получение ранения

Об этом сообщает El Nacional.

"Авария произошла около 6 часов утра, на месте происшествия погибло шесть человек, остальные пять скончались в больнице", - говорится в сообщении.

В грузовике находилось около 40 человек. Состояние некоторых из них оценивают как тяжелое.

Причины происшествия сейчас устанавливают. По предварительным данным, грузовик во время движения занесло, после чего она перевернулась и упала в овраг.

  • Напомним, на Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли 6 человек
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