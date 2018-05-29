В Венесуэле перевернулся грузовик, погибли 11 человек

29 мая, 2018, 08:34

28 мая в венесуэльском штате Мерида перевернулся грузовик, в результате чего 11 человек погибли, 16 получение ранения

Об этом сообщает El Nacional.

"Авария произошла около 6 часов утра, на месте происшествия погибло шесть человек, остальные пять скончались в больнице", - говорится в сообщении.

В грузовике находилось около 40 человек. Состояние некоторых из них оценивают как тяжелое.

Причины происшествия сейчас устанавливают. По предварительным данным, грузовик во время движения занесло, после чего она перевернулась и упала в овраг.

#AccidenteVial Volcamiento de Camión con aprox 40 personas a bordo, en Sector Los Azules Mcpio Sucre #Mérida hasta los momentos 11 fallecidos y 16 lesionados, varios de ellos graves trasladados al IHULA. Autoridades en labores de rescate. pic.twitter.com/LLgme4Xy3Q — Emergencias171Merida (@Merida171) 28 мая 2018 г.