В украинской Википедии объявили конкурс статей с призами по 5 тысяч грн

29 мая, 2018, 11:05

1 июня в украинской Википедии начинается конкурс статей на музыкальную тематику "Вики любит музыку" с двумя главными призами по 5 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба Википедии.

"Вики любит музыку - это конкурс статей, целью которого является создания и улучшения статей в украинской Википедии на музыкальную тематику", - отмечают организаторы конкурса ОО "Викимедиа Украина".

Конкурс продлится до 30 июня 2018 года включительно. Участником конкурса может стать любой человек со знанием украинского языка. Кроме главных призов будут вручены ценные призы в дополнительных номинациях на общую сумму в 10 тыс. грн.

Статьи должны соответствовать правилам и установкам Википедии, должны быть созданы в период проведения конкурса (с 1 по 30 июня включительно) в соответствии с тематикой, быть размером свыше 3500 байт, иметь интервики-ссылки или элементы в Викиданных. Если хотя бы одно из этих требований не выполняется, статью не засчитают.

Подробнее об условиях участия можно узнать на странице конкурса.