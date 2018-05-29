 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине осудили уже 32 россияна, которые воевали на Донбассе


фото: тасс
Украинские суды приняли уже 32 приговора о привлечении к ответственности граждан России, которые воевали на Донбассе против сил АТО

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на международной конференции “Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы”, передает "Укринформ".

"С начала работы управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами привлечены непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ", - сказал Матиос.

Главный военный прокурор также добавил, что ряду российских военных руководителей сообщено о подозрении.

Читайте также. Скольких граждан России задержали за время войны на Донбассе. Данные прокуратуры

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать