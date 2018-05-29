В Украине осудили уже 32 россияна, которые воевали на Донбассе
29 мая, 2018, 12:40
Украинские суды приняли уже 32 приговора о привлечении к ответственности граждан России, которые воевали на Донбассе против сил АТО
Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на международной конференции “Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы”, передает "Укринформ".
"С начала работы управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами привлечены непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ", - сказал Матиос.
Главный военный прокурор также добавил, что ряду российских военных руководителей сообщено о подозрении.
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- Напомним, ранее Матиос рассказал , сколько россиян и наемников сейчас воюют на Донбассе и как они вооружены.
- Матиос предлагает создать бюро по расследованию военных преступлений.
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