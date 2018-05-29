В Украине до сих пор нет сыворотки от ботулизма, может появиться в конце лета, - Минздрав

29 мая, 2018, 09:52

В Украине пока отсутствует сыворотка от ботулизма, что не дает медикам шансов победить эту болезнь

Об этом заявил гендиректор "Центра общественного здоровья МЗ" Владимир Курпита в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что в Украине полностью отсутствует возможность собственного производства сывороток от ботулизма, а в мире вообще мало стран, где они выпускаются.

Причина заключается в том, что это лекарственное вещество очень сложно производить в неизменном качестве, за что его производят небольшими партиями.

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"Кроме того, закупка сывороток никогда не была задачей Минздрава. Ведомство никогда за всю историю существования независимой Украины не покупало эту продукцию. Ее всегда покупали местные органы власти за средства областных бюджетов, как правило, в России. Когда в Украине начался конфликт с Россией, закупки прекратились", - пояснил Курпита.

По его словам, единственным выходом из этой ситуации является покупка сыворотки за рубежом. Он напомнил, что в 2017 году Украина получила гуманитарную помощь в виде сыворотки от столбняка, укусов змей, дифтерии, но не от ботулизма.

"Я надеюсь, что сыворотка от ботулизма поступит в Украину в августе-сентябре", - подытожил Курпита.