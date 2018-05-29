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В суд передали дело генерала Гриняка, обвиняемого в разгоне Майдана и организации 14 убийств


фото: hromadske
Департамент специальных расследований объявил о завершении расследования в отношении "одного из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД Украины" и направил дело в суд

Об этом сообщает пресс-служба Департамент специальных расследований ГПУ в Facebook.

В сообщении говорится о том, что дело направлено в Печерский суд 25 мая. Обвиняемым по делу является "один из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД Украины (в настоящее время проходит службу на руководящей должности в Национальной гвардии Украины)”. Указанные должности указывают на то, что речь идет о деле генерала Гриняка.

С этого момента его статус "подозреваемого" меняется на "обвиняемого".

Обвинение выдвигается по следующим пунктам:

• организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц;

• организация причинения тяжких телесных повреждений;

• организация превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, по отсутствии признаков пытки, совершенном группой лиц, в результате чего пострадал 381 человек;

• превышение власти и служебных полномочий;

• незаконное препятствование проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенное должностными лицами и с применением физического насилия;

• предоставление неправомерной выгоды служебному лицу;

• совершение ряда других преступлений в период января-февраля 2014 года (в частности во время силового разгона 18.02.2018 марша “Мирний наступ” и штурма Майдана под видом антитеррористической операции).

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