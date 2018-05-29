В суд передали дело генерала Гриняка, обвиняемого в разгоне Майдана и организации 14 убийств
Об этом сообщает пресс-служба Департамент специальных расследований ГПУ в Facebook.
С этого момента его статус "подозреваемого" меняется на "обвиняемого".
Обвинение выдвигается по следующим пунктам:
• организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц;
• организация причинения тяжких телесных повреждений;
• организация превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, по отсутствии признаков пытки, совершенном группой лиц, в результате чего пострадал 381 человек;
• превышение власти и служебных полномочий;
• незаконное препятствование проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенное должностными лицами и с применением физического насилия;
• предоставление неправомерной выгоды служебному лицу;
• совершение ряда других преступлений в период января-февраля 2014 года (в частности во время силового разгона 18.02.2018 марша “Мирний наступ” и штурма Майдана под видом антитеррористической операции).
- 23 мая досудебное расследование по делу Гриняка завершено, адвокату подозреваемому вручили обвинительный акт.
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