В США направляется бывший топ-шпион КНДР. Говорят, для переговоров о встрече Трампа и Ким Чен Ына
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные южнокорейского агентства новостей Yonhap.
Отмечается, что чиновник отправился в США после визита в китайский Пекин, вероятно, для переговоров с официальными лицами США относительно возможного саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
"До этого Ким Ен Чол тесно сотрудничал в вопросе переговоров с Южной Кореей, поэтому его визит в США указывает на то, что подготовка к исторического саммита продвигается вперед", - пишет Reuters.
Отметим, до этого газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что 27 мая группа американских официальных лиц прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к саммиту с участием Трампа и Ким Чен Ына.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- Встреча северокорейского диктатора с Трампом, возможно, состоится 12 июня, хотя ее проведения до сих пор под вопросом.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
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