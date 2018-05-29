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В США направляется бывший топ-шпион КНДР. Говорят, для переговоров о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Бывший глава северокорейского шпионского агентства и старший чиновник Ким Ен Чол едет в США

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные южнокорейского агентства новостей Yonhap.

Отмечается, что чиновник отправился в США после визита в китайский Пекин, вероятно, для переговоров с официальными лицами США относительно возможного саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

"До этого Ким Ен Чол тесно сотрудничал в вопросе переговоров с Южной Кореей, поэтому его визит в США указывает на то, что подготовка к исторического саммита продвигается вперед", - пишет Reuters.

Отметим, до этого газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что 27 мая группа американских официальных лиц прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к саммиту с участием Трампа и Ким Чен Ына.

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