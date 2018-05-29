В Словакии студентка из Украины погибла, упав с балкона
29 мая, 2018, 17:57
В понедельник, 28 мая, в словацком городе Прешов погибла студентка из Украины
Об этом сообщает tvnoviny.sk.
По данным издания, 18-летняя украинка по имени Ирина около 21:20 выпала с балкона 8 этажа общежития. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть.
Погибшая училась в Техническом университете. Полиция сейчас устанавливает, была ли гибель украинки несчастным случаем, или же имели место другие причины.
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