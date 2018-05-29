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В Словакии студентка из Украины погибла, упав с балкона

В понедельник, 28 мая, в словацком городе Прешов погибла студентка из Украины

Об этом сообщает tvnoviny.sk.

По данным издания, 18-летняя украинка по имени Ирина около 21:20 выпала с балкона 8 этажа общежития. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть.

Погибшая училась в Техническом университете. Полиция сейчас устанавливает, была ли гибель украинки несчастным случаем, или же имели место другие причины.

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