В Севастополе захватчики снесут крупнейший торговый центр. 5 тыс. людей окажется без работы
Об этом сообщают местные информационные ресурсы, позиция которых за 4 года оккупации постепенно изменилась с эйфории от появления захватчиков до неприятия и полного отрицания насаждаемого в городе новой действительности.
В частности, оккупационные администрации объявила о неизбежном сносе ТЦ "Муссон", который является крупнейшим в городе.
Те, кто арендует расположенные там торговые площади, в конце прошлой недели уже забирали свои вещи.
28 мая подконтрольные ФСБ "судебные приставы" опечатали предприятие, в состав которого входит 16 зданий на участке площадью 243 кв 531. м.
Вместе с тем, неоднократные митинги, сбор подписей и жалобы в Москву оказались напрасными.
Команда Овсянникова избавляется от "Муссона" по уже апробированным ею рейдерским схемам, о которых летом прошлого года писала киевская газета "Украина молодая": в основном построены по украинской власти, то есть к 2014 г., объект(-ы) объявляются "самовольно построенными" или земля под ними вдруг меняет свое "целевое назначение", а в случае попытки перерегистрации по новым для полуострова российским нормам - заявители получают отказ. Или же владельцев недвижимости обвиняют в "нецелевом использовании" земельных участков и тому подобное. Точно так в Севастополе сейчас массово зачищают частный сектор.
Справка
Этнический удмурт Овсянников, до того как получить назначение на должность "губернатора" Севастополя, занимал должность заместителя министра промышленности и торговли в российском правительстве Дмитрия Медведева. А еще раньше работал директором моторного завода в Перми.
За исключением нескольких пропангадистських фигур оккупанты принципиально не назначают коллаборантов на ответственные должности в Крыму.
- Напомним, пенсионерка из временно оккупированной Феодосии Любовь Буянова, которая торгует молоком на местном рынке, за то время, которое прошло с ее теперь уже общеизвестной разговора с неизменными Медведевым о том, как ей прожить на новую (российскую) пенсию с новыми (практически московскими) ценам, сейчас еще больше скучает по условиям жизни в Украине.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута