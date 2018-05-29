В Севастополе захватчики снесут крупнейший торговый центр. 5 тыс. людей окажется без работы

29 мая, 2018, 06:21

У одного из магазинов внутри теперь уже бывшего ТЦ "Муссон". 28 мая 2018 года фото: sevastopol.su

В оккупированном российскими войсками украинском городе Севастополь (АР Крым) незаконное "правительство" Дмитрия Овсянникова начало кампанию по сносу торговых центров, на месте которых собираются строить другие "инвестиционно привлекательные" объекты

Об этом сообщают местные информационные ресурсы, позиция которых за 4 года оккупации постепенно изменилась с эйфории от появления захватчиков до неприятия и полного отрицания насаждаемого в городе новой действительности.

В частности, оккупационные администрации объявила о неизбежном сносе ТЦ "Муссон", который является крупнейшим в городе.

Те, кто арендует расположенные там торговые площади, в конце прошлой недели уже забирали свои вещи.

28 мая подконтрольные ФСБ "судебные приставы" опечатали предприятие, в состав которого входит 16 зданий на участке площадью 243 кв 531. м.

Вместе с тем, неоднократные митинги, сбор подписей и жалобы в Москву оказались напрасными.

Команда Овсянникова избавляется от "Муссона" по уже апробированным ею рейдерским схемам, о которых летом прошлого года писала киевская газета "Украина молодая": в основном построены по украинской власти, то есть к 2014 г., объект(-ы) объявляются "самовольно построенными" или земля под ними вдруг меняет свое "целевое назначение", а в случае попытки перерегистрации по новым для полуострова российским нормам - заявители получают отказ. Или же владельцев недвижимости обвиняют в "нецелевом использовании" земельных участков и тому подобное. Точно так в Севастополе сейчас массово зачищают частный сектор.

Справка

Этнический удмурт Овсянников, до того как получить назначение на должность "губернатора" Севастополя, занимал должность заместителя министра промышленности и торговли в российском правительстве Дмитрия Медведева. А еще раньше работал директором моторного завода в Перми.

За исключением нескольких пропангадистських фигур оккупанты принципиально не назначают коллаборантов на ответственные должности в Крыму.