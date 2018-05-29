В сети появилось расследование о том, как китайцы вырубают миллионы гектаров тайги на юге Сибири

29 мая, 2018, 06:39

Ирбейский и Нижнеингашский районы Красноярского края (Россия), расположенные в южной части Сибири, страдают от незаконной заготовки древесины на заказ китайских компаний

Вырубка ведется варварским методами с нарушением норм лесрсберегательного законодательства, говорится в размещенном на YouTube материале Валентины Бобровой и Михаила Очкина-Сильвера, тогда как местное население и дальше продолжает жить в ужасной нищете в неприспособленных помещениях, а сверхприбыли с этого сомнительного "бизнеса" получают руководители названных районов.

Как отмечается в материале, для вырубок применяются схема "белых пятен", которые выводят из лесного фонда.

При этом речь идет о миллиардах рублей необлагаемых доходов.

Выключеным лес, как отмечается, отправляется в Китай. На видео показан железнодорожную станцию, которую китайцы используют в качестве "перевалочной базы".

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Также авторы материала, показали, как они выразились, "сарай" - с гнилой полом под рваным линолиумом - местную школу. А в школьном спортзале вот-вот рухнет стена.

Возле школы везде грязь и полное отсутствие благоустройства на прилегающей территории: прямо посреди двора лежат кучи угля, от которых растекается черная жидкость, всюду валяются доски с гвоздями от недоделанному забора.

Уголь нужен в связи с тем, что образовательное учреждение не газифицировано.

Продемонстрировано и жилья сибиряков, которые тоже трудно назвать жилищами.

Одновременно, как в школьных классах, так и в кабинетах чиновников всюду на видных местах размещены портреты Путина.