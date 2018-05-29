В России угрожают запретить продукцию Microsoft
29 мая, 2018, 22:04
Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил о возможном "изгнании" компании Microsoft из страны в ответ на ограничения в США по "Лаборатории Касперского"
Об этом советник президента России заявил на конференции, информирует РБК.
"В современном фрагментационном мире, когда Касперского просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть нас Microsoft, за этим интересно будет наблюдать", - сказал Клименко.
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- Напомним, Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России, внося в реестр запрещенных миллионы IP-адресов Amazon и Google - мессенджер использует их для обхода блокировки. В результате пострадали более 400 компаний, которые используют мощности Amazon и Google в своей работе.
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