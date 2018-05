В правительстве показали экономический спад в Крыму с помощью снимков со спутника

29 мая, 2018, 08:53

Уровень освещенности временно оккупированного Крыма снизился на 26%, что может свидетельствовать об экономическом спаде на полуострове

Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве отметили, что исследуют уровень экономической активности на оккупированных Россией территориях, в частности измеряют уровень освещенности территории в ночное время путем анализа спутниковых снимков.

Уровень освещенности на анексованном полуострове в ночное время за 2016 год, в сравнении с 2012 годом, может свидетельствовать о снижении уровня экономической активности в этот период.

Общий уровень освещенности в Крыму снизился на 26%, больше всего это заметно в его центральных районах и в населенных пунктах, ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг (Ялта, Алушта, Евпатория – Заозерное).

"Как известно, потребление электроэнергии во всем мире считают важным показателем экономической активности. В странах с низким и средним уровнем дохода изменение ночной освещенности на 1% примерно равна изменению дохода на 1% (“Electricity Use as an Indicator of US Economic”, US Energy Information Administration Working Paper; Arora, Vipin and Jozef Lieskovsky, 2014)", - пояснили в министерстве.

Тем временем малейшее снижение уровня освещенности произошло в населенных пунктах, в которых размещены объекты Черноморского флота и ВС России (Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка) и в районе строительства Керченского моста (остров Тузла).

Для анализа правительственные чиновники использовали данные космической съемки со спутника Suomi-NPP (США) размещенного на ресурсе NASA Earth Observatory.