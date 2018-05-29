В полиции назвали две версии убийства российского журналиста Бабченко

29 мая, 2018, 23:10

Сейчас рассматриваются две версии убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко, рассматриваются две версии убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция.

На месте убийства работают кинологи. Полиция обработает материалы с камер наблюдения и видеорегистраторов автомобилей, которые были возле дома.

Сейчас известно, что Бабченко убили в подъезде дома, но неизвестно, это произошло возле квартиры или в другом месте.