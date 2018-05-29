В полиции назвали две версии убийства российского журналиста Бабченко
29 мая, 2018, 23:10
Сейчас рассматриваются две версии убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко, рассматриваются две версии убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция.
На месте убийства работают кинологи. Полиция обработает материалы с камер наблюдения и видеорегистраторов автомобилей, которые были возле дома.
Сейчас известно, что Бабченко убили в подъезде дома, но неизвестно, это произошло возле квартиры или в другом месте.
- Ранее сообщалось, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченка.
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