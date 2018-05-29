В Париже мигрант забрался на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка

29 мая, 2018, 10:43

22-летний малийский мигрант Мамуд Гассе находясь в Париже заметил маленького ребенка, который повис на балконе одного из домов и в любой момент мог сорваться

Как пишет CNN, за несколько секунд парень без страховки забрался по фасаду дома, перехватил мальчика из рук мужчины, который того удерживал, и перенес его обратно на балкон.

Гассе спас ребенка задолго до момента прибытия служб спасения. Прохожие сняли его действия на видео и опубликовали в соцсетях. В СМИ и Твиттере малийца прозвали "Человеком-пауком".

В разговоре с каналом BFM TV Гассе пояснил, что проходил мимо, двигаясь в ресторан, где ждали друзья, чтобы посмотреть футбольный матч. "Я люблю детей, и не хотел, чтобы мальчик пострадал. Я побежал и начал искать способы спасти его. Слава Богу, что я смог забраться по балконам", - отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил храброго юношу посетить Елисейский дворец, чтобы поблагодарить его от имени всех французов. А мэр Парижа Анн Идальго позвонила ему и лично сказала спасибо за поступок: "Он переехал из Мали несколько месяцев назад. Париж поддержит его желание жить здесь".

M. #MamoudouGassama partage les valeurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris Nous sommes prêts à l'accueillir https://t.co/enS8eIoHk9 — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 28 мая 2018 г.

Кроме обещания решить вопрос с гражданством, парню предложили работать спасателем на постоянной основе в пожарной части Парижа.