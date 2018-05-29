В Минсоцполитики назвали количество переселенцев из Крыма и Донбасса

29 мая, 2018, 23:30

В Министерстве социальной политики Украины назвали количество зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"По состоянию на 29 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 508 413 переселенцев или 1 232 758 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.