В Минсоцполитики назвали количество переселенцев из Крыма и Донбасса
29 мая, 2018, 23:30
В Министерстве социальной политики Украины назвали количество зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"По состоянию на 29 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 508 413 переселенцев или 1 232 758 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.
- По словам председателя комитета Верховной Рады по правам человека Григория Немыри, за 4 года российской агрессии жилье от государства получили 63 семьи переселенцев.
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