В Москве задержали российского режиссера, который проводил пикет в поддержку Сенцова

29 мая, 2018, 12:35

На Пушкинской площади в Москве задержали режиссера Антона Сушкевича, который проводил одиночный пикет в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я хочу, чтобы россияне обратили внимание на эту проблему, чтобы президент (Владимир Путин - ред.) обратил внимание на нее, чтобы его выпустили за любым поводом, чтобы он остался живым", - подчеркнул Сушкевич перед тем, как его схватили.

Отмечается, что полицейские во время задержания ссылались на 202-й указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности" во время чемпионата мира по футболу, однако прямого запрета на одиночное пикетирование в указе нет.

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Заметим, что пболее 350 деятелей культуры из Германии, Украины, России и других стран подписались под обращением к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом спасти удерживаемого Кремлем в заложниках Сенцова.

Накануне, похищен российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков, а также фигурант "дела 26 марта" Станислав Зимовец, объявили голодування на поддержку Сенцова.