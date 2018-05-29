В Москве задержали российского режиссера, который проводил пикет в поддержку Сенцова
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Я хочу, чтобы россияне обратили внимание на эту проблему, чтобы президент (Владимир Путин - ред.) обратил внимание на нее, чтобы его выпустили за любым поводом, чтобы он остался живым", - подчеркнул Сушкевич перед тем, как его схватили.
Отмечается, что полицейские во время задержания ссылались на 202-й указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности" во время чемпионата мира по футболу, однако прямого запрета на одиночное пикетирование в указе нет.
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Заметим, что пболее 350 деятелей культуры из Германии, Украины, России и других стран подписались под обращением к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом спасти удерживаемого Кремлем в заложниках Сенцова.
Накануне, похищен российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков, а также фигурант "дела 26 марта" Станислав Зимовец, объявили голодування на поддержку Сенцова.
- Напомним, Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Речь идет о 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Госдеп США требует освободить Сенцова и других политзаключенных.
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