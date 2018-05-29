В мае 71 депутат пропустил 90% заседаний Рады, 15 избранников не голосовали вообще

29 мая, 2018, 17:23

В мае 71 народный депутат пропустил 90% голосований Рады, а 15 нардепов не проголосовали ни разу

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

За месяц состоялось 12 пленарных заседаний и 462 голосования. Ни разу не проголосовали Вадим Рабинович и Ефим Звягильский ("Оппозиционный блок"), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук (внефракционные), Петр Сабашук, Виталий Чепинога (БПП), Денис Дзензерский ("Народный фронт").

Эти депутаты официально пропустили голосование ВР по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки. Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, но участия в них не принимали. Так, Вадим Рабинович и Ефим Звягильский были письменно зарегистрированы на четырех заседаниях ВР, Константин Жеваго - на двух, Виталий Чепинога - на семи.

Также ни разу в мае не проголосовали депутаты-беглецы: Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Сергей Клюев (внефракционный) и Александр Онищенко (внефракционный). Не голосовали также Вячеслав Константиновский, написавший заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которую удерживают под стражей.

Часть депутатов проголосовали всего несколько раз за месяц. Среди них - Виталий Хомутынник, проголосовавший всего 11 раз, Роман Зварыч (15 раз), Сергей Кивалов (22 раза), Олесь Довгий (30 раз), Наталия Королевская (39 раз), Александр Вилкул (40 раз).

71 нардеп-прогульщик 90% голосований - это вдвое больше, чем в апреле и является худшим показателем с января 2018 года, когда почти не голосовали 127 нардепов. При этом часть депутатов уже официально оформили отпуска.

Несмотря на прогулы депутатов, май был относительно продуктивным месяцем в Раде: принято более 20 законодательных актов, среди которых закон о трансплантации органов. Также в первом чтении был принят скандальный законопроект о запрете пальмового масла и разблокировании деятельности Госбюро расследований.