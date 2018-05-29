В Киеве вручили подозрение мужчине, избившему пенсионера на рынке "Лесной"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой №3 сообщено о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта, нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
Происшествие случилось 25 мая на территории ТЦ "Bazar". 64-летний мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение работника рынка к женщине и сделал ему замечание. В ответ 24-летний молодой человек ударил пенсионера кулаком в лицо, причинив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Злоумышленнику объявили о подозрении по ч.2 ст.296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В видео, опубликованном председателем объединения С14 Евгением Карасем в Facebook говорится о том, что администрация рынка выгнала иностранных арендаторов, причастных к избиению пенсионера. Охранники рынка, которые не вмешались в избиение, получили дисциплинарные наказания и пообещали найти других участников правонарушения.
- Напомним, 27 мая около метро "Лесная" в Киеве активисты пришли к киосков, чтобы отомстить за обиженного военного пенсионера, которого избил один из продавцов. Не обошлось без столкновений, часть ларьков было сокрушено.
- При этом злоумышленника полицейски задержали накануне.
- Полиция задержала 34 участника столкновений.
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