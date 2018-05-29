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В Киеве вручили подозрение мужчине, избившему пенсионера на рынке "Лесной"


фото: uralinform
Киевская местная прокуратура объявила о подозрении 24-летнему мужчине, который избил пенсионера на столичном рынке

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой №3 сообщено о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта, нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось 25 мая на территории ТЦ "Bazar". 64-летний мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение работника рынка к женщине и сделал ему замечание. В ответ 24-летний молодой человек ударил пенсионера кулаком в лицо, причинив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч.2 ст.296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В видео, опубликованном председателем объединения С14 Евгением Карасем в Facebook говорится о том, что администрация рынка выгнала иностранных арендаторов, причастных к избиению пенсионера. Охранники рынка, которые не вмешались в избиение, получили дисциплинарные наказания и пообещали найти других участников правонарушения.

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