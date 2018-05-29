В Киеве "заминировали" рынок: эвакуировали тысячу человек

29 мая, 2018, 14:04

Из-за сообщения о минировании рынка в Деснянском районе Киева полиция эвакуировала около тысячи человек

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании рынка в Деснянском районе Киева, эвакуировано около 1 тыс. людей.

Известно, что сообщение о взрывчатке на рынке на ул. Попудренко поступило в столичную полицию от женщины в 11:15 вторника.

По этому адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели.

"Продолжается тщательная проверка объекта и прилегающей к нему территории. С места происшествия эвакуировали около 1 тыс. людей", - говорится в сообщении.