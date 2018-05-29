В Киеве открыли мемориальную доску почетному энергетику В. Микитасю

29 мая, 2018, 13:51

В столице Украины открыли мемориальную доску почетному энергетику Виктору Микитасю

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Почти 50 лет своей жизни этот человек посвятил атомной отрасли. Почетный энергетик Украины Виктор Микитась принимал активное участие в строительстве Чернобыльской АЭС. А затем и в ликвидации страшных последствий аварии на ней. В память о выдающемся энергетика в Киеве открыли мемориальную доску. На доме, в котором Виктор Григорьевич работал много лет.

"Оставили память о человеке, который очень много сделал для ликвидации последствий Чернобыльской аварии, для сооружения нового безопасного кронфаймента. Потому что те работы, которые были выполнены на промышленной площадке Чернобыльской АЭС, технические инженерные решения были осуществлены под руководством Виктора Григорьевича Микитася - они являются уникальными", - отметил председатель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

"Это было смыслом его жизни, это было целью его жизни, в этом видел он свое назначение, он очень любил свою работу. Любил свое дело и он очень был бесконечно предан этому делу", - отметила жена Микитася Лидия.

Опыт и преданность профессии Виктора Григорьевича сыграли весомую роль в ликвидации последствий аварии. Он работал над выведением станции из эксплуатации. А среди последних проектов энергетика — руководство работами на строительстве объекта “Укрытие-2”.

"Три года назад на Чернобыльской АЭС возникла критическая ситуация, когда проект сооружения нового безопасного конфаймента мог зайти в тупик и не быть реализован вообще. Благодаря идее Виктора Григорьевича, благодаря тому, что он это начал, этот проект сейчас закончено успешно. И, более того, арка присоединилась к этим строительным конструкциям и сейчас она герметизируется", - отметил генеральный директор ГСП "Чернобыльская АЭС" Игорь Грамоткин.

Новый безопасный конфайнмент сотни лет будет оберегать здоровье украинцев от радиационного загрязнения. Так это ли не самый лучший памятник выдающемуся энергетику.