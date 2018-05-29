В Кропивницком шахтерский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
29 мая, 2018, 10:38
Утром 29 мая в Кропивницкому попал в ДТП служебный автобус "ВостокГЗК", который перевозил горняков Ингульской шахты на рабочее место
Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
Автобус врезался в грузовик, который от удара перевернулся.
"Слава Богу, что удалось избежать лишних жертв, ведь такой авторефрижератор (ред. - грузовик) может принести много проблем, особенно в перевернутом состоянии", - пишет Волынец.
По информации издания "Гречка", на момент столкновения в автобусе находилось 40 пассажиров. В больницу доставили водителя и пассажира грузовика. Также, госпитализировали одного пассажира автобуса.
На месте ДТП работают полиция и В ГСЧС в Кировоградской области.
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