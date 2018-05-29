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В Европе должны понимать, что торг с Путиным - просчет и унижение, - Яценюк


фото: yatsenyuk.org
В Украине напомнили европейским партнерам, что коммерческий торг с президентом России Владимиром Путиным унижает Европу

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он напомнил, что сегодня в Украину приедет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, что является важным событием для отношений между двумя странами. Впрочем, это также и повод для откровенного разговора".

По его словам, немало последних событий в отношениях между европейскими столицами и Москвой вызывают тревогу и требуют разъяснения. В частности, важнейшим является вопрос о коммерциализации ценностей, с которыми всегда ассоциировали ведущих партнеров в Европе.

"Нам трудно связать ценности Объединенной Европы с намерением немецких коллег реализовать с путинской Россией проект "Северный поток-2". Этот замысел никогда не имел коммерческого характера. На самом деле он является проектом геополитической коррупции со стороны России, который способен нанести непоправимый вред стратегическим интересам всей Европы", - подчеркнул Яценюк.

Экс-премьер отметил, что украинской стороне также непросто понять доброжелательную манеру и поощряющие жесты, которые позавчера демонстрировал в Санкт-Петербурге президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Путиным, на руках которого невинные жизни пассажиров рейса MH17 и более десяти тысяч невинных украинцев.

Таким образом, Яценюк указывает на то, что Украина хочет услышать от европейских партнеров четкую позицию относительно "Северного потока", а также ответ относительно того, каким образом воспринимать многомиллиардную инвестицию французской компании Total в российскую экономику.

"Что имел в виду Макрон, когда сказал, что "признает роль, которую Россия выстроила для себя в ближайшем окружении и в некоторых других регионах мира"... Нам не показалось? Мир действительно услышал слова о "признании роли России"? Какую именно роль России миру стоит, следовательно, признать и, очевидно, принять? Роль убийцы, палача и захватчика? Каким образом нам следует понять слова президента Франции о том, что "мяч" находится на стороне Украины? Неужели?", - отметил Яценюк.

Он добавил, что для Украины объединенная Европа - это ценности и принципы, которых она хочет достичь, а не проект бизнеса и коммерческих интересов.

"Хочу верить, что наши партнеры понимают мою мысль. Коммерческий торг с Путиным - это не только драматический просчет, это унижает Европу. Это - подрыв основ европейской безопасности. Именно эту безопасность сегодня защищает Украина", - подытожил Яценюк.

 

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