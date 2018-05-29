В Белой Церкви в общежитии распылили газ, 4 человек увезли в больницу
29 мая, 2018, 16:17
29 мая в Белой Церкви на Киевщине в одном из общежитий распылили газ
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.
Следственно-оперативная группа и спасатели, прибывшие на место происшествия, сразу установили, что утечки природного газа не было.
Как выяснилось, студенты одного из местных колледжей в общежитии поссорились. Во время "разборки" кто-то из ребят использовал газовый баллончик.
Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, надышались перечного газа. В результате их доставили в больницу, где медики оказали первую неотложную помощь.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, происхождение газового баллончика и опрашивают свидетелей.
Эвакуация жильцов общежития не проводилась.
- Напомним, 8 мая в Черкассах госпитализировали 42 детей, потому что они начали терять сознание во время школьной линейки.
- По информации пресс-службы МЗ, в Черкассах в областную больницу с симптомами отравления обратились 94 ребенка, 53 из них и двое взрослых госпитализированы.
- И.о. министра здравоохранения Супрун предположила, что отравление могло быть вызвано проблемами с канализацией, или утечкой бензина на территории воинской части: вещество после дождя улетучилось, и дети его вдохнули.
- Похожий случай произошел в Новомосковске Днепропетровской области, где у 16 детей внезапно ухудшилось самочувствие во время школьной линейки.
- Также в Кривом Роге 4 студентов потеряли сознание во время парада ко Дню примирения.
- 11 мая в Павлограде на Днепропетровщине в общеобразовательной школе №15 распылили неизвестное вещество, более 600 учеников и учителей вывели из здания.
- 19 мая в Польше эвакуированы из школы более 300 детей из-за распыления неизвестного вещества.
- 21 мая в Николаеве сообщили о 36 госпитализированных с отравлением школьников.
- 22 мая в харьковской школе №3 в результате распыления неизвестного газа 31 ребенок обратился за помощью к медикам, из них 15 - госпитализированы.
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