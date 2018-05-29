В Белой Церкви в общежитии распылили газ, 4 человек увезли в больницу

29 мая, 2018, 16:17

29 мая в Белой Церкви на Киевщине в одном из общежитий распылили газ

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Следственно-оперативная группа и спасатели, прибывшие на место происшествия, сразу установили, что утечки природного газа не было.

Как выяснилось, студенты одного из местных колледжей в общежитии поссорились. Во время "разборки" кто-то из ребят использовал газовый баллончик.

Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, надышались перечного газа. В результате их доставили в больницу, где медики оказали первую неотложную помощь.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, происхождение газового баллончика и опрашивают свидетелей.

Эвакуация жильцов общежития не проводилась.