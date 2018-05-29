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В авто гитариста Pianoboy влетела "евробляха" с пьяным водителем, который угрожал звонком Авакову


фото: Володимир Павловський
Вечером 28 мая в Киеве произошло ДТП при участии гитариста проекта Рianoboy Владимира Павловского

Об этом сообщил музыкант на своей странице в Facebook.

По словам Павловского, он забирал подругу из бара и по дороге сломалась машина. Музыкант позвонил в эвакуацию и на СТО, после чего собирался ставить знак аварийной остановки.

Однако, он не успел этого сделать, потому что авто Павловского сзади протаранила Audi Q7 с эстонскими номерами. Внутри машины музыканта находилась девушка. Она повреждений не получила, но доставать ее пришлось через заклиненную дверь.

Как сообщает гитарист Рianoboy, водитель Audi Q7 был в нетрезвом состоянии (2,1 промиле в крови). Выйдя из авто, он начал угрожать Павловскому тем, что позвонит Арсену Авакову и он решит всю проблему.

"Дальше помню плохо. Руки в крови, голова в крови. Приехала полиция, патрульные, случайные свидетели набежали, скорая. Я быстро позвонил друзьям и они быстро приехали. Написал объяснения и уехал на скорой в больницу, потому что несколько раз темнело в глазах", - пишет музыкант.

Сейчас он находится дома и состояние его удовлетворительное.

По словам Павловского, у виновника ДТП кроме эстонской машины, литовский паспорт и машина зарегистрирована на гражданина другой страны. Поэтому он легко уклонится от украинского правосудия.

"И х*й мне кто что вернет, а это х**ло завтра отвертится , откупиться и собьет кого-то насмерть на своей бляхе, а вы концов не найдете. Потому как "атветственнасти не нисьот" никто. Машина не моя, права не мои. И Слава Богу, что мы с кисой живы остались и невредимы. Но кто следующий?", - добавил Павловский.

Также музыкант в конце добавил, что 28 мая был его день рождения и вчера он "второй раз родился".

 

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