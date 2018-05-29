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В апреле реальная зарплата выросла на 12%, - Госстат

Заработная плата в апреле 2018 года по сравнению с прошлому годом увеличилась на 12,5%

Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает “Интерфакс-Украина”.

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года увеличилась на 12,5% в сравнении с мартом 2018 года - на 0,4%

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года увеличилось на 1,2%, в годовом измерении увеличилось на 27,3%, составив 8,4 тысячи грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года наблюдался в Запорожской (на 32,7%), Винницкой (на 31,9%), Днепропетровской (на 31,7%), Киевской (на 30,1%), Закарпатской (на 29,3%), Полтавской (на 29,1%), Житомирской (на 27,7%), Волынской и Львовской (на 27,3%), Черкасской (на 27,1%) и Черновицкой (на 23,9%), Сумской (на 25,9%), Тернопольской (на 26,1%), Кировоградской и Ривненской (на 25,1%) областях и Киеве - на 21,9%.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 36,1% и 33,7% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 13,1 тысячи грн, самый низкий - в Черновицкой области - 6,4 тысячи грн.

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