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В 2017 году ни один ребенок не умер в результате вакцинации - МЗ

Смерти детей в 2017 году, которые по времени совпали с проведением иммунопрофилактики, не связаны с вакцинацией

Об этом заявил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, сообщает пресс-служба Минздрава.

В 2017 году зафиксированы 18 смертей, совпавших по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей ни была связана с вакцинацией.

"Украина показывает положительную динамику в снижении случаев детской смертности. Смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась с 5491 случая в 2010 году до 3610 случаев в 2016 году. В том же 2016 году уровень детской смертности детей до 1 года составлял 2955 случаев. Это около 8 смертей в день, и иногда случается так, что смерть ребенка совпадает с вакцинацией во времени. Все случаи детских смертей были расследованы, причина смерти установлена ​​", - говорится в сообщении.

Прошлогодние 18 смертей были вызваны следующими причинами: врожденные пороки развития (например, коарктация аорты), которые привели к возникновению сердечной и сердечно-легочной недостаточности, менингококцемия, гидроцефалия, пневмония, синдром внезапной смерти, врожденный иммунодефицит и асфиксия (удушение).

Всего в течение 2017 было проведено 1 361 776 прививок. Дети, которые были вакцинированы, защищены против опасных болезней и смерти.

"Вакцинация - единственный способ, который помогает обезопасить ребенка от инфекционных болезней, приводящих к тяжелым осложнениям или смерти. Вакцины в Украине - безопасные, преквалифицированные Всемирной организацией здравоохранения и имеют многолетний положительный опыт применения", - уверяют в Минздраве.

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