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Украинская певица похвасталась победой в российской музыкальной премии


фото: cosmopolitan
В эти выходные в России прошла церемония награждения музыкальной премии RU.TV. Среди победителей одной из номинаций была украинская певица Ани Лорак

Концертное шоу "Дива" украинской исполнительницы победило в номинации "Лучшее шоу года". Своими эмоциями по этому поводу Ани Лорак поделилась в сети Instagram.

"Счастлива, что шоу, над которым мы работали так долго, достучаться до ваших сердец. В этом году именно эта номинация на #премиярутв была особенно важна для меня! Спасибо моим любимым зрителям, всем, кто голосовал! Я спасибо гениальному режиссеру Олегу Бондарчуку за то, что помог осуществить мою мечту. Я посвящаю это шоу каждой женщине, каждой единой и неповторимые, каждой Деве и Богини", - написала Лорак в Instagram.

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Кроме того, украинский певец Макс Барских получил награду в номинации "Лучший видеоклип" за видео к песне "Моя любовь".

  • Напомним, летом прошлого года Ани Лорак похвасталась в сети Instagram, что она станет новым тренером на шоу "Битва талантов", который транслируется на российском телеканале МУЗ-ТВ
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