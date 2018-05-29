29 мая, 2018, 11:31

В эти выходные в России прошла церемония награждения музыкальной премии RU.TV. Среди победителей одной из номинаций была украинская певица Ани Лорак

Концертное шоу "Дива" украинской исполнительницы победило в номинации "Лучшее шоу года". Своими эмоциями по этому поводу Ани Лорак поделилась в сети Instagram.

"Счастлива, что шоу, над которым мы работали так долго, достучаться до ваших сердец. В этом году именно эта номинация на #премиярутв была особенно важна для меня! Спасибо моим любимым зрителям, всем, кто голосовал! Я спасибо гениальному режиссеру Олегу Бондарчуку за то, что помог осуществить мою мечту. Я посвящаю это шоу каждой женщине, каждой единой и неповторимые, каждой Деве и Богини", - написала Лорак в Instagram.

Кроме того, украинский певец Макс Барских получил награду в номинации "Лучший видеоклип" за видео к песне "Моя любовь".