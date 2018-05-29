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Украинец устроил смертельное ДТП в Польше: уровень алкоголя в его крови в 25 раз превысил норму

В организме украинского водителя, который выехал на встречную полосу и привел к смертельному ДТП, обнаружили почти 5 промилле алкоголя

Об этом сообщает "Польское радио".

По данным полиции, вечером 26 мая 42-летний водитель Mitubishi Pajero, гражданин Украины, двигаясь в направлении Ченстохова, выехал на полосу встречного движения. Мужчина проехал несколько метров и совершил лобовое столкновение с автомобилем марки Volvo, которой управлял 25-летний мужчина.

Вследствие ДТП водителя Mitsubishi и четырех человек с Volvo – водителя и трех пассажиров (двух женщин и мужчину) – доставили в больницы на территории Силезского воеводства. К сожалению, одна из пассажирок Volvo, 47-летняя женщина, скончалась в больнице. Состояние других травмированных с Volvo продолжает оставаться тяжелым.

В результате медицинского обследования украинского водителя Pajero оказалось, что он почти не пострадал. Мужчине сделали анализ крови и выяснили, что содержание алкоголя в его крови превsшает 5 промилле (при норме 0,2). Для многих людей это смертельная доза.

Польская полиция задержала гражданина Украины. Виновника ДТП допросила прокуратура. Украинец признал свою вину, но утверждал, что не помнит инцидента.

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