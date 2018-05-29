Участие в миротворческих миссиях дает Украине моральное право на помощь ООН, - Порошенко

29 мая, 2018, 13:21

Президент и премьер-министр Украины поздравили ООН с 70-й годовщиной создания миротворческой миссии и призвали ввести миротворцев для урегулирования ситуации на Донбассе

Об этом говорится в обращении Петра Порошенко по случаю Международного дня миротворцев ООН, который разместили на сайте Администрации президента.

В документе говорится, что с первых лет независимости Украина стала неотъемлемой составляющей незаурядных усилий ООН в борьбе за идеалы международного мира и безопасности. К тому же более 30 украинских военных погибли, выполняя высокую миротворческую миссию и защищая цели и принципы ООН.

"Весомый вклад Украины y поддержания международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии”, - добавляет президент.

Порошенко подчеркнул, что развертывание на временно оккупированной Россией территории Донбасса операции под эгидой ООН может стать важным элементом при восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины.

К поздравлениям по поводу 70-летия основания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций присоединился и премьер-министр Владимир Гройсман. Он призвал мировое сообщество к активной работы в направлении внедрения миротворческой миссии на Донбассе, ведь каждый день промедления стоит жизней украинских защитников.

"Ситуация осложняется еще и тем, что для введения миротворцев на Донбасс нужно одобрение государства-агрессора в Совете Безопасности ООН, с которой у нас разное видение этой миссии. Однако Украина полна решимости и дальше активно отстаивать свою позицию", - говорится в обращении на сайте Кабмина.

Гройсман добавил, что для достижения своих целей миротворческая миссия ООН должна иметь широкие полномочия и быть размещена в всей зоне конфликта, в частности на неконтролируемом участке украинско-российской границы.