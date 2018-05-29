Участие в миротворческих миссиях дает Украине моральное право на помощь ООН, - Порошенко
Об этом говорится в обращении Петра Порошенко по случаю Международного дня миротворцев ООН, который разместили на сайте Администрации президента.
В документе говорится, что с первых лет независимости Украина стала неотъемлемой составляющей незаурядных усилий ООН в борьбе за идеалы международного мира и безопасности. К тому же более 30 украинских военных погибли, выполняя высокую миротворческую миссию и защищая цели и принципы ООН.
"Весомый вклад Украины y поддержания международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на потенциал и адекватную помощь ООН в тяжелые времена, когда наше государство противостоит вероломной внешней агрессии”, - добавляет президент.
Порошенко подчеркнул, что развертывание на временно оккупированной Россией территории Донбасса операции под эгидой ООН может стать важным элементом при восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины.
К поздравлениям по поводу 70-летия основания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций присоединился и премьер-министр Владимир Гройсман. Он призвал мировое сообщество к активной работы в направлении внедрения миротворческой миссии на Донбассе, ведь каждый день промедления стоит жизней украинских защитников.
"Ситуация осложняется еще и тем, что для введения миротворцев на Донбасс нужно одобрение государства-агрессора в Совете Безопасности ООН, с которой у нас разное видение этой миссии. Однако Украина полна решимости и дальше активно отстаивать свою позицию", - говорится в обращении на сайте Кабмина.
Гройсман добавил, что для достижения своих целей миротворческая миссия ООН должна иметь широкие полномочия и быть размещена в всей зоне конфликта, в частности на неконтролируемом участке украинско-российской границы.
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