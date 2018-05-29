Убийство Бабченко: судмедэкспертизу проведут 30 мая

29 мая, 2018, 23:46

Судебно-медицинская экспертиза по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко будет проведена 30 мая

Об этом сообщает телеканал ATR.

Следователь подтвердил, что Бабченко был убит выстрелом, который был произведен в спину. Судмедэкспертиза будет происходить завтра. Только завтра смогут узнать, из какого оружия стреляли в журналиста.