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Убийство Бабченко: судмедэкспертизу проведут 30 мая

Судебно-медицинская экспертиза по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко будет проведена 30 мая

Об этом сообщает телеканал ATR.

Следователь подтвердил, что Бабченко был убит выстрелом, который был произведен в спину. Судмедэкспертиза будет происходить завтра. Только завтра смогут узнать, из какого оружия стреляли в журналиста.

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