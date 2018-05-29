Убийство Бабченко: судмедэкспертизу проведут 30 мая
29 мая, 2018, 23:46
Судебно-медицинская экспертиза по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко будет проведена 30 мая
Об этом сообщает телеканал ATR.
Следователь подтвердил, что Бабченко был убит выстрелом, который был произведен в спину. Судмедэкспертиза будет происходить завтра. Только завтра смогут узнать, из какого оружия стреляли в журналиста.
- Ранее сообщалось, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- Сейчас полиция рассматривает две версии убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция.
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