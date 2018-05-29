Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели
Об этом в эфире Еспресо.TV.
"Ситуация в Европе неоднородна, происходит противостояние: над нами антициклон - зона высокого атмосферного давления, - это означает сухую ясную погоду. А вот в Западной и Южной Европе расположился циклон, который периодически поливает территорию дождями, гремят грозы, контрастная температура воздуха. В Украине антициклон и в дальнейшем будет предопределять сухую погоду, если где попадутся отдельные дождики, они не связаны с циклоном или атмосферным фронтом", - сказала госпожа Диденко.
Температура воздуха в Украине 29-30 мая будет колебаться в пределах +24...+29°C. В восточных областях будет на несколько градусов свежее: +22...+25°C. В южной части возможен порывистый до сильного ветер.
"В течение недели температура воздуха в Украине будет высокой жары, существенных дождей пока не видно", - отметила метеоролог.
В Киеве 29-30 мая без осадков, +27...+28°C, сухо и солнечно.
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