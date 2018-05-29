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Сутки в ООС: 6 военных ранены, погиб 15-летний ребенок

За прошедшие сутки, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил оккупационные войска 37 раз нарушали режим тишины. 6 украинских военнослужащих получили ранения

Активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении. Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.

На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил отвечали огнем.

Оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины. Из них 9 раз применял минометы калибра 82 и 120 мм.

Во время боевых действий, за прошедшие сутки, шесть наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуированы в госпитали.

За прошедшие сутки оккупанты трижды нарушили нормы Международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения. Так, около 5 часов утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки вели обстрелы из миномета по поселку Железное, в результате чего погиб 15-летний ребенок. Около 15-ти часов террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочные ранения мирному жителю.

По фактам обстрелов мирных населенных пунктов российско-оккупационными войсками возбуждены уголовные дела.
По состоянию на 7.00 утра потерь наших войск нет.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и пять получили ранения.

 

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