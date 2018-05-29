Суд оставил под стражей 5 экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийствах на Майдане
29 мая, 2018, 19:27
Святошинский районный суд Киева оставил под стражей пятерых экс-"беркутовцев", которых подозревают в причастности к расстрелам активистов Евромайдана
Об этом сообщил директор департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "РБК-Украина".
"Меру пресечения продлили сегодня, 29 мая. Действие меры пресечения продлили до 27 июля 2018 года", - сказал он.
Отметим, что в деле против пятерых экс-"беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, - которых обвиняют в убийствах активистов Революции Достоинства, осталось рассмотреть 26 эпизодов по потерпевшим.
- 22 мая Генпрокуратура направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров столичного полка особого назначения "Беркут", один из которых является действующим полицейским и помощником народного депутата на общественных началах.
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