Суд оставил под стражей 5 экс-"беркутовцев", подозреваемых в убийствах на Майдане

29 мая, 2018, 19:27

Святошинский районный суд Киева оставил под стражей пятерых экс-"беркутовцев", которых подозревают в причастности к расстрелам активистов Евромайдана

Об этом сообщил директор департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "РБК-Украина".

"Меру пресечения продлили сегодня, 29 мая. Действие меры пресечения продлили до 27 июля 2018 года", - сказал он.

Отметим, что в деле против пятерых экс-"беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, - которых обвиняют в убийствах активистов Революции Достоинства, осталось рассмотреть 26 эпизодов по потерпевшим.