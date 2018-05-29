Совет ЕС выделил 1 млрд евро помощи Украине
29 мая, 2018, 17:46
Члены Совета Европейского Союза одобрили предоставление Украине очередного кредита макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
В сообщении говорится, что 1 млрд евро кредита покроет потребности Украины на два с половиной года. Заем будет способствовать стабилизации экономики и внедрению структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставленные МВФ и другими донорами.
Это третий пакет финансовой помощи украинской власти от Евросоюза, начиная с 2014 года. В 2014 году ЕС предоставил Украине помощь в размере 1,6 млрд евро, а в 2015 году - 1,8 млрд евро.
- Напомним, 16 мая в Европарламенте проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине.
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