Совет ЕС оштрафовала Австрию на 27 млн евро
Штраф наложен за искажение данных о государственных долговых обязательствах в 2012 и 2013 годах, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
В ходе расследования обнаружена серьезная небрежность трех австрийских государственных органов: Государственного суда по аудиту, Государственного департамента и правительства Зальцбурга.
Эти ведомства не смогли обеспечить соответствующие механизмы представления данных, что позволило бюджетному подразделению Государственного департамента искажать и скрывать финансовые операции. Это привело к тому, что Австрия предоставила неверные данные в статистическое бюро ЕС.
Это уже второй раз, когда наложен штраф за манипулирование данными в рамках фискального надзора ЕС. Впервые за манипулирование данными была оштрафована Испания в июле 2015 года.
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