Совет ЕС оштрафовала Австрию на 27 млн евро

29 мая, 2018, 18:40

Совет ЕС наложил на Австрию штраф в размере 26,82 млн евро за манипуляции с данными о долгах в земле Зальцбург

Штраф наложен за искажение данных о государственных долговых обязательствах в 2012 и 2013 годах, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В ходе расследования обнаружена серьезная небрежность трех австрийских государственных органов: Государственного суда по аудиту, Государственного департамента и правительства Зальцбурга.

Эти ведомства не смогли обеспечить соответствующие механизмы представления данных, что позволило бюджетному подразделению Государственного департамента искажать и скрывать финансовые операции. Это привело к тому, что Австрия предоставила неверные данные в статистическое бюро ЕС.

Это уже второй раз, когда наложен штраф за манипулирование данными в рамках фискального надзора ЕС. Впервые за манипулирование данными была оштрафована Испания в июле 2015 года.