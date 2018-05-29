 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Совет ЕС оштрафовала Австрию на 27 млн евро

Совет ЕС наложил на Австрию штраф в размере 26,82 млн евро за манипуляции с данными о долгах в земле Зальцбург

Штраф наложен за искажение данных о государственных долговых обязательствах в 2012 и 2013 годах, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В ходе расследования обнаружена серьезная небрежность трех австрийских государственных органов: Государственного суда по аудиту, Государственного департамента и правительства Зальцбурга.

Эти ведомства не смогли обеспечить соответствующие механизмы представления данных, что позволило бюджетному подразделению Государственного департамента искажать и скрывать финансовые операции. Это привело к тому, что Австрия предоставила неверные данные в статистическое бюро ЕС.

Это уже второй раз, когда наложен штраф за манипулирование данными в рамках фискального надзора ЕС. Впервые за манипулирование данными была оштрафована Испания в июле 2015 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать