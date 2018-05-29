Швецию и Данию планируют соединить международным метро
29 мая, 2018, 21:16
Мэры датской столицы Копенгагена и шведского города Мальме планируют построить первое международное метро, которая соединит два города
Об этом сообщает The Local.
Как сообщили мэры двух городов, строительство ветки метро должно завершиться в 2035 году.
Поезда будут отправляться каждые полторы минуты. Стоимость проекта примерно 4 миллиарда евро.
Отметим, что на сегодня между городами существует автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту через пролив Эресунн.
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