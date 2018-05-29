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Швецию и Данию планируют соединить международным метро

Мэры датской столицы Копенгагена и шведского города Мальме планируют построить первое международное метро, которая соединит два города

Об этом сообщает The Local.

Как сообщили мэры двух городов, строительство ветки метро должно завершиться в 2035 году.

Поезда будут отправляться каждые полторы минуты. Стоимость проекта примерно 4 миллиарда евро.

Отметим, что на сегодня между городами существует автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту через пролив Эресунн.

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