Савченко поддержала Сенцова и предостерегла его не стать антигероем

29 мая, 2018, 15:01

Надежда Савченко призвала присоединиться к акции поддержки Олега Сенцова и всех украинских узников в РФ по всему миру. По ее мнению, сейчас есть "политическое окно" для освобождения украинских пленных в РФ

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которая стала известной благодаря освобождению из российского плена, а теперь обвиняется в подготовке терактов в Украине, пожелала украинскому политзаключенному в РФ Олегу Сенцову не повторить ее судьбу.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я уважаю решение Олега Сенцова начать борьбу с российской тоталитарной системой, методом голодовки с благородной целью освободить всех украинских политзаключенных, на пятом году незаконного заключения украинцев в РФ", - написала она в соцсети.

"Я искренне надеюсь, что Олега Сенцова обойдет моя участь, когда из человека сначала делают героя, а потом делают антигероя в своей стране", - говорится в ее посте.

По мнению Савченко, у Олега Сенцова есть три пути: либо уйти в тень и иметь творческий покой, как в свое время это сделал ныне уже покойный украинский политзаключенный Солошенко, или ездить по миру и выступать от имени украинской власти, как Афанасьев, или пойти тем политическим путем, которым пошла сама Савченко.

"Я вижу и теперь уже понимаю, что происходит. Футбол в РФ, выборы в Украине, заявления из Европы освободить Олега Сенцова. Но Олег голодает не за себя, а за всех заключенных украинцев! Голодали, в разное время, еще много украинцев и крымских татар, заключенных в РФ. Однако, к сожалению, Западному миру проще воспринимать персональные истории, чем трагедию нации и народа", - сетует Савченко.

Наконец, Савченко призвала: "Прошу и призываю всех порядочных людей всего мира выйти на акции поддержки украинских политзаключенных с требованием к российским властям освободить людей из тюрем! Завершить обмен «всех на всех» заложников и военнопленных! Прекратить войну с Украиной! Прекратить лить кровь на Украинской земле! Вернуть оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и аннексированный Крым!"

"Я искренне благодарна всем добрым людям, которые помогли мне обрести СВОБОДУ, выходя на такие акции поддержки. Это действительно помогает!" - признала Надежда Савченко и попросила людей совершить чудо еще раз и помочь всем узникам кремля получить свободу.