Самые популярные витаминные добавки не приносят никакой пользы, - исследование

29 мая, 2018, 12:25

Большинство популярных витаминных добавок не влияют на здоровье ни положительно, ни отрицательно

Об этом говорится в исследовании канадских медиков из Торонтского университета.

Ученые провели обзорный анализ рандомизированных контрольных исследований, опубликованных с 2012 по 2017 год. В результате выяснилось, что кальций, а также витамины С и D, которые являются одними из самых распространенных пищевых добавок, не оказывают положительного либо отрицательного эффекта на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа, инсульта или преждевременной смерти.

"Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов от самых распространенных добавок, которые люди потребляют", - сказал д-р Дэвид Дженкинс, ведущий автор исследования. "Если вы хотите использовать поливитамины, витамин D, кальций или витамин C, это не нанесет вам вреда, но и ни одного очевидного преимущества не существует".

Одновременно с этим исследование показало, что фолиевая кислота и витамин B в сочетании с этим веществом могут уменьшать сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.

"Эти данные свидетельствуют о том, что люди должны осознавать, что они потребляют и применять добавки до конкретных проблем со здоровьем, о которых им сообщил врач", - говорит Дженкинс.

"Здоровая диета - лучший способ получить достаточный объем витаминов и минералов. До сих пор никакие исследования таких добавок не показали, что есть что-то лучше здоровых порций необработанных растительных продуктов, включая овощи, фрукты и орехи", - резюмирует Дженкинс.

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