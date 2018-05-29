Российский суд заочно арестовал депутата "Народного фронта"
Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что причина ареста заключается в том, что депутат призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии.
"Призыв фиксировать военные преступления российских военных Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны. Конечно, все это абсолютный бред. То, что делают российские военные и наемники в Украине и в Сирии и есть ни что иное, как международный государственный терроризм", - отметил Геращенко.
Между тем в приговоре суда поясняется, что мера пресечения для украинца избрали сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции или же задержания в России. Таким образом нардепа объявили в международный розыск.
"Решение Басманного суда о моем заочном аресте, также как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю как высокую оценку моей борьбы по защите интересов народа Украины против российской агрессии", - подытожил Геращенко.
- 27 марта 2017 года стало известно, что Ессентукский райсуд Ставропольского края России заочно избрал лидеру "Народного фронта" Арсению Яценюку " меру пресечения" в виде содержания под стражей.
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