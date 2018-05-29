Россия требует закрепления в нормандском формате "формулы Штайнмайера" об особом статусе ОРДЛО

29 мая, 2018, 16:05

Россия выступает против проведения переговоров в нормандском формате без официального закрепления так называемой формулы Штайнмайера об особом статусе оккупированных территорий Луганщины и Донетчины

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Я убежден, что пока "формула Штайнмайера" не будет положена на бумагу, дальнейшие встречи министров будут выглядеть карикатурой, потому что игнорируются прямые указания президентов", - сказал Лавров.

В конце 2015 года тогдашний глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу урегулирования, которая предусматривает принятие закона об особом порядке местного самоуправления в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов, а после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов и в случае признания их демократическими - закрепление особого статуса на законодательном уровне.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин встретился в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель и выдвинул условие ввода миротворцев ООН на Донбасс: категорический запрет на участие в миротворческой миссии представителям стран НАТО.