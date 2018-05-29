Россия модернизировала армию благодаря первому "Северному потоку". А потом была аннексия Крыма, - правительство Польши

29 мая, 2018, 12:59

Российский проект "Северный поток-2" является новым гибридной оружием Кремля против Запада и "ядовитой пилюлей", которая может иметь далеко идущие геополитические последствия

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что проект "Северный поток-2" представляет угрозу для энергетической безопасности и солидарности стран Европы.

"Мы соглашаемся с инвестициями, но не за счет безопасности. Это время, когда стоит повторить слова премьера Украины: "Северный поток-2" - это новое гибридное оружие, направленное против ЕС, стран европейского Сообщества и НАТО", - сказал Моравецкий.

По его словам, газовые конфликты между Россией и Украиной в результате указали на проблемы в энергетической системе Европы.

"Северный поток-2" является ядовитой пилюлей европейской безопасности, которая может иметь далеко идущие геополитические последствия", - констатировал Моравецкий.

Премьер пояснил, что первый проект "Северный поток" дал возможность России получить средства, которые она вложила в модернизацию армии, а через два года произошла агрессия в Грузии, а потом - аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины. Моравецкий также напомнил, что в Польше из истории очень хорошо знают о цене бесправных аннексий и агрессий.

"Поэтому для нас сегодня понятно, что со времени аннексии Крыма ситуация вокруг наших границ уже не является таким же", - подытожил он.