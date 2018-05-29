Представители США и КНДР едут в Сингапур готовить встречу Трампа и Ким Чен Ына, - Reuters
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные японского вещателя NHK.
Отмечается, что в страну уже прибыл верховный помощник северокорейского лидера Ким Чен Ына, де-факто начальник его штаба Ким Чанг Сан.
Тем временем команда американских чиновников, в том числе заместитель начальника штаба Белого дома Джо Хагино, в понедельник вечером вылетела с американской авиабазы Йокота в Японии в Сингапур. В Белом доме подтвердили, что они отправились на встречу с северокорейцами.
"Эти сообщения указывают на то, что подготовка исторического саммита, первоначально запланированного на 12 июня, продвигается вперед после того, как Трамп отменил его прошлой неделе", - пишет издание.
Напомним, что американский президент 24 мая отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за открытой вражды северокорейского режима по США.
Зато в КНДР были удивлены таким решением и резко начали хвалить Трампа. Последний положительно оценил реакцию Северной Кореи на его решение отменить саммит и уже на следующий день заявил, что встреча с Ким Чен Ыном еще возможна 12 июня.
Ранее, 29 мая, стало известно, что бывший глава северокорейского шпионского агентства и старший чиновник Ким Йон Чол едет в США.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между двумя государствами.
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