Представители США и КНДР едут в Сингапур готовить встречу Трампа и Ким Чен Ына, - Reuters

29 мая, 2018, 09:30

Представители Северной Кореи и США должны встретиться в Сингапуре в рамках подготовки к встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные японского вещателя NHK.

Отмечается, что в страну уже прибыл верховный помощник северокорейского лидера Ким Чен Ына, де-факто начальник его штаба Ким Чанг Сан.

Тем временем команда американских чиновников, в том числе заместитель начальника штаба Белого дома Джо Хагино, в понедельник вечером вылетела с американской авиабазы ​​Йокота в Японии в Сингапур. В Белом доме подтвердили, что они отправились на встречу с северокорейцами.

"Эти сообщения указывают на то, что подготовка исторического саммита, первоначально запланированного на 12 июня, продвигается вперед после того, как Трамп отменил его прошлой неделе", - пишет издание.

Напомним, что американский президент 24 мая отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за открытой вражды северокорейского режима по США.

Зато в КНДР были удивлены таким решением и резко начали хвалить Трампа. Последний положительно оценил реакцию Северной Кореи на его решение отменить саммит и уже на следующий день заявил, что встреча с Ким Чен Ыном еще возможна 12 июня.

Ранее, 29 мая, стало известно, что бывший глава северокорейского шпионского агентства и старший чиновник Ким Йон Чол едет в США.

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