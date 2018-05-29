Появился рейтинг самых дешевых лоукостеров мира
29 мая, 2018, 17:28
Лидирующее место в рейтинге самых дешевых авиалиний мира занял австралийский лоукостер Tigerair Australia, который осуществляет исключительно внутренние перелеты
Рейтинг сделан сервисом бронирования путешествий Rome2Rio, передает ЦТС.
Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. У австралийского лоукостера стоимость 1 км составляет 6 центов.
На второй и третьей позициях разместились азиатские авиалинии - AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).
Вслед за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar и Etihad в ОАЭ (10 центов).
Перечень топ-10 самых бюджетных компаний :
1. Tigerair Australia - $0,06
2. AirAsia X — $0,07
3. Indonesia AirAsia — $0,08
4. Jetstar - $0,09
5. Etihad - $0,1
6. Citilink Indonesia - $0,1
7. WOW air - $0,1
8. Oman Air - $0,1
9. Lion Mentari Airlines - $0,1
10. Ryanair - $0,1
- Напомним, 21 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве с Ryanair.
- Впоследствии аэропорты "Борисполь" и "Львов" подписали соглашения с Ryanair.
- Известно, что компания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу.
- Также авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, где будут работать 250 местных IT-специалистов.
- Ирландский лоукост Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими городами по открытию новых рейсов.
- 24 мая стало известно, что аэропорт "Борисполь" до сих пор не договорился с европейским лоукостером Ryanair о расписании рейсов.
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