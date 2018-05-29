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Появился рейтинг самых дешевых лоукостеров мира


фото: aviaspectr
Лидирующее место в рейтинге самых дешевых авиалиний мира занял австралийский лоукостер Tigerair Australia, который осуществляет исключительно внутренние перелеты

Рейтинг сделан сервисом бронирования путешествий Rome2Rio, передает ЦТС.

Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. У австралийского лоукостера стоимость 1 км составляет 6 центов.

На второй и третьей позициях разместились азиатские авиалинии - AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).

Вслед за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar и Etihad в ОАЭ (10 центов).

Перечень топ-10 самых бюджетных компаний :

1. Tigerair Australia - $0,06

2. AirAsia X — $0,07

3. Indonesia AirAsia — $0,08

4. Jetstar - $0,09

5. Etihad - $0,1

6. Citilink Indonesia - $0,1

7. WOW air - $0,1

8. Oman Air - $0,1

9. Lion Mentari Airlines - $0,1

10. Ryanair - $0,1

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