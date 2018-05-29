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Порошенко анонсировал начало создания Антикоррупционного суда в июле


фото: president.gov.ua
Создание Антикоррупционного суда Украины должно начаться в июле текущего года

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко, передает "РБК-Украина".

"Парламент рассматривает почти 2 тыс. поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде. Я выражаю пожелание, чтобы парламент смог его принять, и мы сможем начать процесс создания Антикоррупционного суда уже в июле этого года", - сказал Порошенко.

Президент также пообещал, что Антикоррупционный суд в Украине появится до конца 2018 года.

"В этом году этот процесс будет завершен. Украина получит Антикоррупционный суд", - подчеркнул Порошенко.

  • Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
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