Порошенко анонсировал начало создания Антикоррупционного суда в июле

29 мая, 2018, 16:32

Создание Антикоррупционного суда Украины должно начаться в июле текущего года

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко, передает "РБК-Украина".

"Парламент рассматривает почти 2 тыс. поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде. Я выражаю пожелание, чтобы парламент смог его принять, и мы сможем начать процесс создания Антикоррупционного суда уже в июле этого года", - сказал Порошенко.

Президент также пообещал, что Антикоррупционный суд в Украине появится до конца 2018 года.

"В этом году этот процесс будет завершен. Украина получит Антикоррупционный суд", - подчеркнул Порошенко.