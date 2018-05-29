Пограничники не пропустили технику для майнинга биткоинов на оккупированный Донбасс
Об этом сообщает пресс-служба ГПС.
"Пограничники Донецкого отряда в КПВВ "Гнутово", который действует в составе операции Объединенных сил, обнаружили авто, которым намеревались незаконно перевезти в ТОТУ компьютерную технику для изготовления виртуальной валюты (биткоин) на сумму 121,8 тысячи гривен", – говорится в сообщении.
#Пограничники Донецкого отряда в #КПВВ «Гнутове», что действует в составе операции Объединенных сил, обнаружили авто, которым намеревались незаконно перевезти в ТОТУ компьютерную технику для изготовления виртуальной валюты (біткоін) на сумму 121,8 тысячи грн.— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 29 мая 2018 г.
Также, в КПВВ "Марьинка" и "Майорское" пограничники зафиксировали в трех украинцев свидетельство о регистрации авто, выданные в т.н. "ДНР".
В #КПВВ «Марьинка» и «Майорское» военнослужащие зафиксировали в трех наших соотечественников свидетельства о регистрации транспортных средств, выданные так называемой «ДНР». Документы переданы #Нацполіції.— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 29 мая 2018 г.
Напомним, три женские сумочки и колье фирмы "Шанель" на более полмиллиона гривен обнаружили в КПВВ "Марьинка".
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