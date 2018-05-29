Пограничники не пропустили технику для майнинга биткоинов на оккупированный Донбасс

29 мая, 2018, 09:25

В контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Гнутово" на Донетчине пограничники обнаружили авто с техникой для изготовления криптовалюты

Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

"Пограничники Донецкого отряда в КПВВ "Гнутово", который действует в составе операции Объединенных сил, обнаружили авто, которым намеревались незаконно перевезти в ТОТУ компьютерную технику для изготовления виртуальной валюты (биткоин) на сумму 121,8 тысячи гривен", – говорится в сообщении.

#Пограничники Донецкого отряда в #КПВВ «Гнутове», что действует в составе операции Объединенных сил, обнаружили авто, которым намеревались незаконно перевезти в ТОТУ компьютерную технику для изготовления виртуальной валюты (біткоін) на сумму 121,8 тысячи грн. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 29 мая 2018 г.

Также, в КПВВ "Марьинка" и "Майорское" пограничники зафиксировали в трех украинцев свидетельство о регистрации авто, выданные в т.н. "ДНР".

В #КПВВ «Марьинка» и «Майорское» военнослужащие зафиксировали в трех наших соотечественников свидетельства о регистрации транспортных средств, выданные так называемой «ДНР». Документы переданы #Нацполіції. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 29 мая 2018 г.

Напомним, три женские сумочки и колье фирмы "Шанель" на более полмиллиона гривен обнаружили в КПВВ "Марьинка".