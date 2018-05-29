Оккупанты обстреляли представителей ОБСЕ из жилых кварталов Горловки

29 мая, 2018, 14:47

29 мая российские наемники открыли огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе населенного пункта Нелипивка, что вблизи Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности. Около 11.35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки.

Командование ООС отмечает, что огонь по населенным пунктам не открывался.

О событии официально сообщили представительство ОБСЕ.