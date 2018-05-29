Одного из участников столкновений на "Лесной" освободили на поруки депутата
29 мая, 2018, 18:56
Деснянский районный суд Киева отпустил бывшего бойца "Азова" Павла Мороза на поруки народного депутата от "Нацкорпуса" Андрея Билецкого
Об этом сообщает "Громадське".
Столичная прокуратура ходатайствовала о ночном домашнем аресте для Мороза.Тем временем лидер партии "Национальный корпус", депутат Андрей Белецкий заявил, что берет задержанного на поруки.
Защитник Мороза просил суд принять взятия Мороза на поруки депутата Билецкого.
- Напомним, 27 мая около метро "Лисовая" в Киеве активисты пришли к киоскам, чтобы отомстить за обиженного военного пенсионера, которого избил один из продавцов. Не обошлось без столкновений, часть ларьков была разгромлена.
- При этом злоумышленника полицейские задержали накануне.
- Полицией задержаны 34 участника столкновений.
- 29 мая киевская местная прокуратура объявила о подозрении 24-летнему мужчине, который избил пенсионера на столичном рынке.
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