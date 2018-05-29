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Одного из участников столкновений на "Лесной" освободили на поруки депутата

Деснянский районный суд Киева отпустил бывшего бойца "Азова" Павла Мороза на поруки народного депутата от "Нацкорпуса" Андрея Билецкого

Об этом сообщает "Громадське".

Столичная прокуратура ходатайствовала о ночном домашнем аресте для Мороза.Тем временем лидер партии "Национальный корпус", депутат Андрей Белецкий заявил, что берет задержанного на поруки.

Защитник Мороза просил суд принять взятия Мороза на поруки депутата Билецкого.

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