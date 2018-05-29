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Несовершеннолетняя девушка на Донетчине погибла от обстрелов со стороны "ДНР", - ГПУ

Следствием добыты доказательства, указывающие на совершение теракта со стороны "ДНР". Речь идет об обстреле Железного, во время которого погибла несовершеннолетняя девушка

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Так, место происшествия представляет собой частное домовладение, расположенное на окраине города Железное в сторону линии разграничения на расстоянии около 1 км от ближайших позиций ВСУ и начала так называемой серой зоны и на расстоянии около 3 км от передовых позиций ВСУ в районе терриконов.

Ближайшие позиции российских боевиков расположены на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия и терриконе шахты «Гагарина» на расстоянии 3,4 км от места происшествия.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, проведенного со специалистом в военной сфере, воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120-го калибра, который мог быть выпущен из миномета, дальность стрельбы которого составляет 7-9 км.

Соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен со значительного расстояния.

Кроме того воронка от взрыва имеет эллипсоидную форму и вытянута в направлении полета снаряда. Осуществленным отмеривание с помощью компаса установлено, что эллипс воронки направлен в запад-северо-западном направлении. Итак, выстрел был осуществлен с территории, прилегающей к шахте "Гагарина", подконтрольной российским боевикам.

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